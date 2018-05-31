Видео уничтожения военной техники ВСУ под Горловкой появилось в сети

Уничтожение военной техники украинских военнослужащих под Горловкой сняли с помощью беспилотника. Видео опубликовал свидетель происшествия на странице в Facebook.

По его словам, на видео запечатлено уничтожение командного пункта одного из батальонов Вооруженных сил Украины и двух единиц военной техники.

В ролике также виден пожар на складе боеприпасов.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие перебросили под Горловку танки и самоходные артиллерийские установки.