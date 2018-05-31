Посол: Лондон использует «тему Скрипалей» для срыва ЧМ-2018

Линия политического руководства Британии направлена на срыв «праздника футбола» в России, считает посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в четверг.

Дипломат указал, что, помимо Скрипалей, попыткой сорвать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ, можно назвать и недавние сообщения в британских СМИ. Газеты пишут, что фанаты из Соединенного Королевства планируют «размазать по стенке» российских болельщиков во время первенства. Однако все это нелепость, считает Нестеренко.