Посол: Лондон использует «тему Скрипалей» для срыва ЧМ-2018
Линия политического руководства Британии направлена на срыв «праздника футбола» в России, считает посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости в четверг.
Дипломат указал, что, помимо Скрипалей, попыткой сорвать чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ, можно назвать и недавние сообщения в британских СМИ. Газеты пишут, что фанаты из Соединенного Королевства планируют «размазать по стенке» российских болельщиков во время первенства. Однако все это нелепость, считает Нестеренко.