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Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

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10:39   31 Мая 2018
Россия
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Российские отели оштрафовали на 9,2 миллиона рублей за завышение цен перед ЧМ

Российские отели оштрафовали на 9,2 миллиона рублей за завышение цен перед ЧМ

Об этом сообщил Роспотребнадзор.

К 28 мая ведомство выявило 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. За последнюю неделю зафиксировали 18 нарушений в этой сфере.

Также проверка показала, что у 199 гостиниц отсутствуют свидетельства о получении категории, тогда как всем отелям в городах, где пройдет футбольное первенство, предписывалось получить звездную классификацию.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в столице, Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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Автор: Ольга Шпакова
#роспотребнадзор #отели #цены #чм 2018
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