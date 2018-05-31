Российские отели оштрафовали на 9,2 миллиона рублей за завышение цен перед ЧМ
Об этом сообщил Роспотребнадзор.
К 28 мая ведомство выявило 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. За последнюю неделю зафиксировали 18 нарушений в этой сфере.
Также проверка показала, что у 199 гостиниц отсутствуют свидетельства о получении категории, тогда как всем отелям в городах, где пройдет футбольное первенство, предписывалось получить звездную классификацию.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в столице, Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.