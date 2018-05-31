Врио губернатора Магаданской области Носова представили властям региона
Церемония официального представления состоялась в региональном правительстве.
Об этом в четверг сообщило правительство Колымы.
Сергей Носов по распоряжению президента России Владимира Путина в понедельник занял пост временно исполняющего обязанности главы Магаданской области. Его предшественник - Владимир Печеный - по собственному желанию решил сложить полномочия.
В четверг полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев представил Носова властям региона. В частности, руководителям федеральных, региональных и муниципальных органов различных ветвей государственной власти.