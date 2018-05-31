Мы в соц.сетях:
Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

 Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО
Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Гостей из Северной Кореи ждут на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен
Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

Пхеньян призвал Сеул следовать договоренностям, несмотря на внешние обстоятельства

 Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО

Япония может оспорить американские повышенные пошлины на металлы в ВТО
10:18   31 Мая 2018
Весь мир
76

СМИ: Трамп не уволит генерального прокурора до окончания «российского дела»

СМИ: Трамп не уволит генерального прокурора до окончания «российского дела»

Президент США Дональд Трамп не станет увольнять генпрокурора Джеффа Сешнса до окончания расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы, сообщил адвокат главы государства Рудольф Джулиани изданию CNN.

Адвокат подчеркнул, что у американского лидера есть поводы для недовольства прокурором. Однако, до окончания расследования по «российскому делу», Трамп не собирается его увольнять, заявил Джулиани.

Сам юрист считает, что увольнять Сешнса не следует.

Ранее издание The New York Times писало, что Трамп попросил генерального прокурора заняться расследованием «российского дела», но он отказался.         

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Надежда Егорова
#сша #трамп #сешнс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
5898
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
2639
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
164
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
109
Самое читаемое
Осталось всего два года до технологической независимости России

Осталось всего два года до технологической независимости России

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

Лукашенко заявил о возможности закрытия границы с Россией

 Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

 Береги сеть смолоду

Береги сеть смолоду