СМИ: Трамп не уволит генерального прокурора до окончания «российского дела»

Президент США Дональд Трамп не станет увольнять генпрокурора Джеффа Сешнса до окончания расследование по делу о вмешательстве России в американские выборы, сообщил адвокат главы государства Рудольф Джулиани изданию CNN.

Адвокат подчеркнул, что у американского лидера есть поводы для недовольства прокурором. Однако, до окончания расследования по «российскому делу», Трамп не собирается его увольнять, заявил Джулиани.

Сам юрист считает, что увольнять Сешнса не следует.

Ранее издание The New York Times писало, что Трамп попросил генерального прокурора заняться расследованием «российского дела», но он отказался.