Каналы поставок оружия закрыты в 14 регионах РФ
Следственные мероприятия проведены в отношении 32 граждан, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
Вместе с МВД ведомство пресекло преступную деятельность отдельных граждан, занимавшихся организацией работы каналов, незаконно поставлявших оружие в регионы России. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия, 19 гранат, несколько мин, более четырех тысяч патронов.
Правоохранительные органы остановили деятельность четырех мастерских, занимавшихся улучшением оружия и изготовлением патронов. Задержали россиянина, находившегося в федеральном розыске.