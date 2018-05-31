Геращенко: Инсценировка убийства Бабченко позволила установить заказчика
Требовался отчет исполнителя перед заказчиком, поэтому украинские спецслужбы решили на время «убить» российского журналиста, объяснил член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
Вечером 29 мая появилась информация об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Тот якобы скончался по дороге в больницу. Весь следующий день СМИ писали о его гибели. На Украине завели уголовное дело. Однако к вечеру глава Службы безопасности Украины Василий Грицак поздравил россиянина с «третьим днем рождения» и заявил, что спецслужбы успели предотвратить нападение. Киев заявил, что заказчиком покушения стал украинец, якобы завербованный российскими спецслужбами.
Геращенко уточнил, что инсценировка смерти Бабченко понадобилась украинцам для того, чтобы задокументировать связь организатора с заказчиками. Журналист мог отказаться помогать, но он «пошел на риск».