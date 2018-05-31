CNN: Все, что говорили русские, оказалось правдой

Как-то уже стало привычным, что последние провокации против России очень быстро становятся ее собственным оружием против самих провокаторов. Так было в Солсбери и Думе.

Но последний случай станет в этом списке настоящим рекордсменом. Ведь от начала провокации до того момента, как она сама ударила по самим провокатором. прошли всего лишь сутки.

Инсценировка с убийством Аркадия Бабченко подорвала доверие к Украине и ее властям. Об этом сегодня наперебой пишут на Украине, в Европе, США. Не знаю, что на самом деле задумывали недотепы из СБУ, но они смогли сделать невозможное. Всего одной спецоперацией, они уничтожили доверие к целой стране со стороны всех своих союзников. И можно было бы этим достижением гордиться. Если бы не одно «но». Страна, лишившаяся доверия, их собственная. И это уже не исправить никакими оправданиями.

Именно об этом сегодня говорят в США в эфире ведущих телеканалов. Их оказывается тоже не посвятили в тонкости «спецоперации» СБУ. Американские журналисты с упоением целые сутки рассказывали своим слушателям и зрителям об очередном чудовищном «преступлении» Кремля. Прошли считанные часы и очередное «украинское Солсбери» превратилось в фарс. А полными идиотами при этом стали выглядеть не русские, а украинские власти и поверившие им западные «неполживые» СМИ.

Сегодня можно многократно и с наслаждением слушать как американские корреспонденты и ведущие новостей пытаются разобраться, что происходит:

Вопрос ведущей на CNN: что происходит? Ответ корреспондента: получается, Бабченко не мёртв. Получается, все, что сказали украинцы, оказалось неправдой. Получается, все, что говорили русские, — правда: они не виноваты, и их несправедливо обвинили в этом убийстве, в том числе украинский премьер.

Именно эта страшная фраза, «русские оказались правы» прозвучала одновременно с фразой «украинцы, в том числе и премьер, нас обманывают». Все это, по мнению экс-чиновника Пентагона и директора аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкла Карпентера, может сыграть злую шутку с шутниками из Украины:

«Будут долгосрочные последствия, которые коснуться доверия к СБУ и вообще к институтам правительства. Ведь отныне люди будут колебаться. К сожалению, в следующий раз, когда случится трагедия и журналист или диссидент будет убит, каждый возьмет паузу и задумается, является ли эта новость правдивой».

И об этом уже говорят авторитетные американские журналисты. Бывшая руководитель московского бюро канала CNN Джилл Доэрти:

«Это хорошие новости, что Бабченко жив, но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит».

А что творится в украинском сегменте сетей передать просто невозможно. Огромное число фотожаб и откровенное издевательство над своими спецслужбами, правительством и самим «виновником» инфоповода Аркадием Бабченко. И эта волна только начинается. Никто не верит властям, что все это было нужно, чтобы спасти жизнь журналиста и что таким образом спецслужбы кого-то там обезвредили.

Да и сама версия оказалась настолько нелепо сшита белыми нитками, что только полностью наивный человек может в нее поверить. Ну как, например, поверить в то, что жена «покойного», вызывавшая полицию и скорую и сообщившая об убийстве, вдруг оказалась не в курсе? Она что не заметила, что ее муж, лежащий в квартире, жив и даже не ранен? Смешно.

В общем, в очередной раз следует констатировать, кадры у СБУ и других «антироссийских» спецслужб уже не те. И британцы, и американцы и саудиты и все те, кто сегодня тиражирует антироссийские провокации, никак не способны создать что-то правдоподобное. С каждым разом, каждая последующая провокация становится все менее правдоподобной. В Солсбери поверил «весь цивилизованный мир» и верил несколько недель. В Думу поверило всего несколько стран и буквально неделю. В труп Бабченко на свою беду также решили поверить все «неполживые СМИ». Всего сутки верили, а потом гнев разочарования вылился на тех, кто все это придумал.

Что нас ждет дальше? Вторжение агентов Кремля с Марса?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции