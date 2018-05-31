Число оштрафованных за проституцию иностранцев за пять лет выросло втрое - МВД

За 2017 год полиция оштрафовала более 1,5 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства за занятие проституцией.

Об этом в четверг пишет RT со ссылкой на данные МВД.

Для сравнения, в 2012 году насчитывалось всего 593 аналогичных административных дела. Это в три раза меньше, чем за прошлый год. При этом пять лет назад полицейским удалось пресечь на тысячу больше таких нарушений.

Штраф за проституцию в России составляет от 1,5 до двух тысяч рублей.