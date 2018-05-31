Медведев и Рахмон обсудили сотрудничество России и Таджикистана
Премьер-министр России особенно отметил изменения, произошедшие в Душанбе за последние годы.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили вопросы стратегического взаимодействия между странами. Рахмон подчеркнул, что развитие отношений с Россией — главный приоритет во внешней политике страны.
Медведев передал Рахмону приветствие от президента России Владимира Путина.
Официальный визит в Таджикистан глава российского кабмина начал с возложения цветов к памятнику Исмаилу Самани — первому эмиру таджикского государства.