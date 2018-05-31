США хотели нанести комплексный удар по Сирии, но Россия их остановила — Асад
Президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT сообщил, что Россия предупредила комплексный удар США по стране.
Политик подчеркнул, что Москва в тот момент готовилась уничтожать точки запуска ракет. Данная угроза заставила западные страны принять «скромные меры».
В середине апреля Вашингтон, Лондон и Париж атаковали правительственные объекты Дамаска, заявив, что там якобы производят химоружие. Глава РФ Владимир Путин назвал инцидент актом агрессии против независимого государства. Политик отметил, что ни местные жители, ни эксперты из РФ не нашли подтверждения случаю химатаки.