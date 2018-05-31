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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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 ​​​​​​​Миграционная служба заявила, что выход Вышинского из гражданства Украины невозможен

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17:47   31 Мая 2018
Весь мир
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Протестующие с оружием задержали российских туристов в Тунисе

Протестующие с оружием задержали российских туристов в Тунисе

Ростуризм и МИД РФ предупреждал, что в стране не стоит терять бдительность.

Автобус с российскими туристами в Тунисе сегодня остановили вооруженные люди. Все произошло на пути в курортный город Сусс. Туристы подумали, что стали заложниками террористов. К счастью, все обошлось - это оказались протестующие. В посольстве России в Тунисе об инциденте знают, но комментировать пока не готовы.

«Пресс-атташе свяжется с вами позднее», — пообещал сотрудник посольства РФ в Тунисе корреспонденту ИА «Политика Сегодня» . 

Курорт Сусс получил  печальную известность в 2015 году, когда на территорию двух отелей ворвался вооруженный террорист и расстрелял встречавшихся ему отдыхающих. Погибли 39 человек, еще 39 получили ранения.  С тех пор, как уверяли в посольстве Туниса в России корреспондента «Политики Сегодня», превалирующая ситуация в стране изменилась, однако с оговоркой, что иммунитетом от терактов не может «похвастаться ни одна страна мира».

Африканский экстрим. Протестующие с оружием напугали российских туристов в Тунисе

В середине мая Ростуризм предупреждал туристов: на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции, студенческие волнения. Горячие точки - столица и южные районы страны. От посещения мест, где много людей, и поездок на юг Ростуризм советует воздерживаться, а путешествия на границу с Ливией и Алжиром и вовсе исключить из планов, так как там активизировались боевики запрещенной в России организации «Исламское государство». 

Похожие рекомендации озвучил также МИД РФ: россиянам советуют  «проявлять осторожность и воздерживаться от посещения мест проведения массовых протестных акций». 

Протесты в Тунисе против жестких мер экономии правительства не стихают с зимы 2018 года. В стране по-прежнему действует режим ЧП.

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Автор: Мария Владимирова
#общество #весь мир #тунис #ростуризм #сусс
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