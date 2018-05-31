Протестующие с оружием задержали российских туристов в Тунисе

Ростуризм и МИД РФ предупреждал, что в стране не стоит терять бдительность.

Автобус с российскими туристами в Тунисе сегодня остановили вооруженные люди. Все произошло на пути в курортный город Сусс. Туристы подумали, что стали заложниками террористов. К счастью, все обошлось - это оказались протестующие. В посольстве России в Тунисе об инциденте знают, но комментировать пока не готовы.

«Пресс-атташе свяжется с вами позднее», — пообещал сотрудник посольства РФ в Тунисе корреспонденту ИА «Политика Сегодня» .

Курорт Сусс получил печальную известность в 2015 году, когда на территорию двух отелей ворвался вооруженный террорист и расстрелял встречавшихся ему отдыхающих. Погибли 39 человек, еще 39 получили ранения. С тех пор, как уверяли в посольстве Туниса в России корреспондента «Политики Сегодня», превалирующая ситуация в стране изменилась, однако с оговоркой, что иммунитетом от терактов не может «похвастаться ни одна страна мира».

В середине мая Ростуризм предупреждал туристов: на фоне социально-экономических проблем в Тунисе возможны протестные акции, студенческие волнения. Горячие точки - столица и южные районы страны. От посещения мест, где много людей, и поездок на юг Ростуризм советует воздерживаться, а путешествия на границу с Ливией и Алжиром и вовсе исключить из планов, так как там активизировались боевики запрещенной в России организации «Исламское государство».

Похожие рекомендации озвучил также МИД РФ: россиянам советуют «проявлять осторожность и воздерживаться от посещения мест проведения массовых протестных акций».

Протесты в Тунисе против жестких мер экономии правительства не стихают с зимы 2018 года. В стране по-прежнему действует режим ЧП.