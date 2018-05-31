Асад: США должны уйти из Сирии
Президент Сирии Башар Асад в интервью RT сообщил, что США должны покинуть Ближний Восток.
«Это наша земля, освобождать её — наше право и долг. США должны уйти. Однажды это случится», — заявил он.
Сирийский лидер напомнил, что ранее Соединенные Штаты вторглись в Ирак, проигнорировав нормы международного права.
Ближневосточный регион больше не потерпит иностранного вмешательства, подчеркнул Асад.
По его словам, США и западная коалиция препятствует урегулированию конфликта в Сирии: они поддерживают террористические группировки и мешают политическому процессу.