НАК: Российские спецслужбы за 2017 год предотвратили 25 терактов

Кроме того, в прошлом году удалось пресечь деятельность свыше 50 законспирированных террористических ячеек.

Об этом в четверг на форуме «Современные системы безопасности — Антитеррор» рассказал замруководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Алексей Ковалёв.

Всего, уточнил он, спецслужбы предотвратили 68 преступлений террористической направленности. В частности, 25 терактов в местах массового скопления людей. Более того, благодаря работе силовиков по крайней мере 80 человек, завербованных боевиками, не смогли выехать из страны.