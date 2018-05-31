Асад не исключил, что США продолжат наносить авиаудары по Сирии

Президент Сирии Башар Асад допускает вероятность новых так США по стране.

В интервью RT Асад подчеркнул, что США постоянно игнорируют нормы международного права во всех областях. Он также напомнил, что силы западной коалиции поддерживают террористов.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по сирийским правительственным объектам, которые якобы используются для производства химического оружия. Президент России Владимир Путин назвал атаку западной коалиции актом агрессии против независимого государства. Ни российские военные эксперты, ни местные жители следов химической атаки не обнаружили..