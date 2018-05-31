КНДР потребовала от США снятия санкций - СМИ

Северокорейская сторона объяснила, что уже сделала первые шаги к ядерному разоружению. Теперь черед американцев.

Об этом в четверг пишет южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на дипломатические источники.

Зампредседателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль 27 мая встретился с американским госсекретарем Майком Помпео. Стороны обсудили подготовку к саммиту США-КНДР, который запланирован на 12 июня. Северокореец уточнил, что Пхеньян продолжит ядерное разоружение и подпишет соглашение с Вашингтоном, если Штаты снимут санкции со страны и установят с ней дипломатические отношения. В этом случае КНДР просто больше не понадобится ядерное оружие.

Тем временем у американской стороны тоже есть свои требования: они предложили Северной Корее вывезти из страны часть ядерного оружия. Это продемонстрирует намерение Пхеньяна придерживаться денуклеаризации.