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 Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера

Некоторых гостей ВЭФ-2018 поселят в каюты океанского лайнера
Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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9:01   31 Мая 2018
Россия
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СМИ: Истребитель Су-35 почти не уступает Су-57

СМИ: Истребитель Су-35 почти не уступает Су-57

К такому выводу пришло издание The National Interest.

Истребитель Су-35 журналисты охарактеризовали как «самый мощный» среди российских аналогов. Самолет может не только действовать в воздухе, но и способен нанести серьезный ущерб наземным целям.

Издание отмечает, что новейший Су-57 почти ничем не отличается от самолета прошлого поколения. Среди качественно новых улучшений газета отметила планер, повышающий скрытность истребителя. В Су-57, как и в Су-35, установлены одинаковые радиолокационные станции.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #су 57 #российские истребители #су 35
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