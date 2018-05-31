СМИ: Истребитель Су-35 почти не уступает Су-57

К такому выводу пришло издание The National Interest.

Истребитель Су-35 журналисты охарактеризовали как «самый мощный» среди российских аналогов. Самолет может не только действовать в воздухе, но и способен нанести серьезный ущерб наземным целям.

Издание отмечает, что новейший Су-57 почти ничем не отличается от самолета прошлого поколения. Среди качественно новых улучшений газета отметила планер, повышающий скрытность истребителя. В Су-57, как и в Су-35, установлены одинаковые радиолокационные станции.