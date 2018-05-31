Главу Калининграда не пугает германизация анклава

Патриотическим воспитанием на бывшей прусской земле занимаются активно. Новый глава города уверен, что подрастающее поколение не забудет о своих корнях.

Мэр Калининграда Алексей Силанов, приступивший к обязанностям в конце апреля, уверен, что региону не грозит экспансия немецкой культуры и языка. Об этом градоначальник сообщил в интервью «Политике Сегодня».

Силанов признает, что многие молодые жители Калининграда и области чаще бывают в соседних странах Евросоюза, чем в большой России.

«Совершенно согласен, что сегодня у нас большое количество молодежи, которые не были в Москве, Петербурге, а были в Берлине, Италии, Испании, а в Польше - так это вообще само собой разумеющееся. Наверное, не случайно, когда правительство Калининградской области вышло с идеей, Владимир Владимирович Путин поддержал программу «Мы россияне», - говорит он.

За минувшие десять лет региональная программа с федеральным финансированием доказала свою эффективность. В городах Золотого Кольца России, Москве, Петербурге успели побывать 94 тысячи молодых жителей Калининградской области. По словам мэра, дети с удовольствием проводят время в путешествиях и по возвращении просят организовать дополнительные экскурсии по другим городам страны.

Большинство калининградских школьников, как уверяет Силанов, предпочитают изучать английский язык. Немецкий, в качестве основного иностранного языка, выбирают только 20% учащихся.