Не Кенигсберг. Мэр Калининграда не метит в бургомистры

Спецкор «Политики Сегодня» прилетел в анклав России и не нашел там Ганза-Платц. Новый глава города говорит, что это не случайно. Репортаж. Часть первая.

Под мостом, что прокинулся через реку Преголя на остров Канта, стоит пожилой рыбак. В руках старая еще советского производства бамбуковая удочка. Уловом пока похвастаться не может, но уверяет, что в реке обитает приличных размеров судак. Рыбаку 86 лет. Политикой не интересуется. Сетует лишь на качество продуктов, которое заметно изменилось не в лучшую сторону за последние четыре года. А еще заметил, что город превратился в большую стройку.

- Слышали, что в городе мэр сменился? – поинтересовался спецкор «ПС».

- Да. Алексей Силанов, кажется, – вспоминает мужчина.

- Что люди говорят о новом градоначальнике?

- Пока ничего не говорят. Да и рано еще судить. Только месяц прошел.

Алексей Николаевич Силанов возглавил городскую администрацию по возвращению из Москвы в конце апреля. В столице будущий мэр занимался парламентской деятельностью. Состоял в комитете Госдумы по образованию и науке, который можно считать для него профильным. 57-летний Силанов – выпускник Калининградского государственного университета. Имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

Из-за рабочего стола в просторном кабинете на первом этаже здания городской администрации поднимается коренастый мужчина. Проницательный взгляд, темные волосы тронуты сединой. Мэр приветствует спецкора «ПС» крепким рукопожатием.

- Вы в первый раз в Калининграде?

- Да.

Главные рычаги управления Калининградом сосредоточены здесь, по адресу Площадь Победы, дом 1. Бывшая Ганца-Плац выглядит контрастно. Часть общей городской композиции «Двести лет славы русского оружия» - Триумфальная колонна - оттеняет расположившийся позади Храм Христа Спасителя.

Или наоборот.

Дом божий построили в мае 2017 года. Входящий в комплекс храм Петра и Февронии напоминает сиамских близнецов вершинами. По задумке архитекторов или епархии сдвоенные купола символизируют ценность скрепленных супружеским союзом отношений мужчины и женщины. Контраст ансамбля усиливает здание торгового центра «Калининградский пассаж», увенчанное средневековой башенкой.

На организованном пространстве рабочего стола мэра возвышаются стопки отчетов, чуть позади расставлены православные иконы. Алексей Силанов интересуется первыми впечатлениями после прогулки по Калининграду.

Впечатления положительные. Город утопает в зелени, выглядит уютным и чистым. Но встречает неприветливо. Над обновленным к ЧМ-2018 аэропортом Храброво висят иссиня-черные тучи, и начинает лить дождь.

- А сами откуда?- продолжает знакомство мэр.

- Из Петербурга. Там родился и вырос.

После теплой майской петербургской погоды заметна разительная перемена климата. Свежо и прохладно. Чувствуется дыхание Балтики. Полчаса на автобусе по трассе, почти не уступающей немецкому автобану и вот они – западные ворота России. Правда, попасть в город удается не сразу. Нужно миновать скромный по петербургским меркам автомобильный затор.

Сотрудники мэрии объясняют, что пробки явление временное. В Калининграде плотно занимаются ремонтом дорог. Под началом нового сити-менеджера готовятся к приезду иностранных болельщиков на матчи мундиаля.

Алексей Силанов госслужащий с богатым опытом. C 2003 года руководил комитетом по образованию, а после принял предложение возглавить социальный блок в мэрии. Следующей ступенью в карьере стала должность зампреда областного правительства, затем - переезд в столицу. По итогам выборов 2016 года он стал депутатом Госдумы VII созыва.

- Я считаю, что за годы работы в мэрии, в администрации города, в правительстве мы достаточно много сделали для развития социальной сферы. Мне в определенной степени это помогло во время моей избирательной кампании, когда я баллотировался в Госдуму. Было о чем рассказать людям, что мы сделали. Была возможность рассказать о тех планах, которые мы собираемся реализовывать, в том числе и в управлении социальной политикой.

Силанов говорит о родном городе с присущей теплотой. Уверяет, что он и его семья переезжать из Калининграда никуда не собираются.

- Моя мама из Литвы. Родители создали семью и приехали сюда в конце 50-х из Псковской области. Здесь у меня родились дети, внуки. Выросло поколение советских-российских людей.

В подросшем поколении калининградцев предыдущий градоначальник - Александр Ярошук советского видел мало. Сетовал, что молодежь почти не бывает в большой России, но часто отдыхает в соседних странах Прибалтики, Польше и Германии. Отсюда у ребят высокие требования к власти и разговоры о самостоятельности малой родины. Силанов признает - это реальность, не разговоры.

- Сегодня пересечь границу через 30-40 минут и оказаться в Польше и Германии не проблема. Совершенно согласен, что сегодня у нас большое количество молодежи, которые не были в Москве, Петербурге, а были в Берлине, Италии, Испании, а в Польше - так это вообще само собой разумеющееся. Наверное, не случайно, когда правительство Калининградской области вышло с идеей, Владимир Владимирович Путин поддержал программу «Мы россияне».

Программа региональная с серьезной поддержкой федерального центра. Работает уже десять лет. В течение года тысячи ребят отправляются на поезде по городам Золотого кольца, в Петербург и Москву. Едут волонтеры, школы, спортивные коллективы. По данным агентства по делам молодежи, к осени 2017 года в большой России побывали почти 94 тысячи юных жителей Калининградской области. Учитывая, что сегодня в анклаве проживают 976 тысяч человек, цифра внушительная. Поездки обходятся примерно в 90 миллионов рублей ежегодно.

- Чтобы детям показать, что мы часть великой России, что мы Россия, что мы связаны исторически и экономически. Имеем единую культурную платформу. Это один из вариантов решения. В силу особых условий послевоенной ситуации, в Калининградской области практически не было православных храмов. Мы сегодня, говоря о духовности, нравственности, поддержали реализацию в наших школах программы изучения основ православной культуры,основ других религиозных культур и светской этики. Как бы там не было, все в человеке формируется на основе устоявшихся духовных, нравственных позиций.

После посещения исторических мест, театров, выставок в городах большой России дети возвращаются «просто ошеломленные», а потом просят организовать дополнительные экскурсии. Угроза ползучей германизации в ближайшем будущем Калининграду не грозит.

- Какой иностранный язык чаще выбирают калининградские школьники? Английский или немецкий?

- Во все времена был преобладающим английский язык. Сегодня порядка 80% обучающихся выбирают английский язык.

Мэр бросает торопливый взгляд на часы. Главу города ждут на торжественной школьной линейке. Для калининградских старшеклассников сегодня звучит последний звонок. За рулем черного минивена Mercedes уже ждет водитель. Силанов приглашает в салон.

- На чем на работу добираетесь обычно?

- На служебном автомобиле. Иногда в качестве водителя сына использую. И совершенно спокойно меня можно увидеть в общественном транспорте.

Лицей №23 в списке двухста лучших российских образовательных учреждений. Здесь учился дважды герой СССР летчик-космонавт Юрий Романенко. Из описания на сайте следует, что профильные классы ориентированы на обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности. Лицей предлагает углубленное изучение немецкого и английского языков. Продолжительное время сотрудничает с гимназией имени Бесселя, расположенной в городе Минден Германия.

Пока мэр готовится к выступлению дети показывают школьный музей космонавтики имени Романенко. Часть презентации проходит на хорошем немецком языке. Девочка немного запинается от волнения, но ее подбадривает переводчик. Педагог объясняет, что доклад на немецком - знак уважения одному из самых знаменитых жителей Кенингсберга - математику и астроному Фридриху Вильгельму Бесселю.

Речь главы города предваряет торжественная церемония выноса школьного знамени.

- Школа. Рааавнение на знамя! - раздается с крыльца поставленный командирский голос орденоносного морского офицера.

По-армейски чеканя шаг, кумачевый штандарт выносят лучшие ученики 11-х классов. Юноша и девушки совершают круг почета. Звучит гимн Российской Федерации. Микрофон берет Алексей Силанов. Сотрудники администрации позже объяснят, что читать скучные речи по бумажке шеф не любит. Предпочитает импровизировать.

- Ребята. Я вас искренне поздравляю. Здоровья, успехов. И я уверен, что через какое-то время мы уже встретимся с вами в нашем любимом прекрасном городе, когда вы закончите профессиональное обучение и будете вместе с нами делать все возможное, чтобы наш город был уютным, комфортным и красивым. Чтобы здесь хорошо жилось и вам и вашим детям и вашим внукам и вашим родителям. С праздником! Успехов и всего вам самого доброго! - напутствует глава.

Комфортный минивен снова выруливает на оживленную улицу. Впереди осмотр нового стадиона «Калининград», которому предстоит принять четыре матча мундиаля. Продолжение репортажа читайте в 12.00 в субботу, 2 июня, на сайте «Политики Сегодня».