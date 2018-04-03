Искусственный интеллект поможет рассматривать дела в судах Москвы
Московские суды разрабатывают систему искусственного интеллекта, которая позволит регистрировать участников заседания по отпечаткам пальцев. Об этом сообщает председатель Московского городского суда Ольга Егорова.
По ее словам, идет разработка искусственного интеллекта и биометрии. По ее словам, если вопрос будет проработан за два года, то истец и ответчик смогут проходит регистрацию по пальцам.
Председатель Мосгорсуда отметила, что внедрение биометрии в судебную систему позволит избежать судебных ошибок, в том числе взысканий с однофамильцев. Задачу планируется выполнить в ближайшие два года.