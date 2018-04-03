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7:00   3 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Украинский железнодорожный оператор жалуется на убытки из-за низких тарифов

Украинский железнодорожный оператор жалуется на убытки из-за низких тарифов

Украинская железнодорожная компания «Укрзализныця» заявила об убытков из-за откладывания запланированной индексации тарифов на проезд. Об этом сообщается на сайте оператора.

Согласно финансовому плану компании на текущий год, индексация тарифов на перевозку пассажиров по внутреннему сообщению была запланирована на период с апреля по октябрь на 12 процентов. Отмечается, что индексация была отложена из-за того, что соответствующий приказ украинского министерства инфраструктуры еще находится на рассмотрении.

Подчеркивается, что из-за несвоевременной индексации тарифов компания продолжает наращивать убытки. Уровень тарифов на перевозки пассажиров в вагонах второго класса скоростных поездов «Интерсити+» и вагонах первого и второго класса «Интерсити» не изменялся с 2012 года.

Согласно подсчетам «Укрзализныци», для безубыточности необходимо поднять тарифы на перевозки в два раза.

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Автор: Олег Королев
#украина #тарифы #укрзализныця #железные дороги
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