В Белом доме выразили благодарность Чехии за экстрадицию россиянина Никулина

США благодарны Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В заявлении отмечается, что Вашингтон благодарен Праге за выдачу россиянина, который взломал компьютеры, принадлежащие компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring. Подчеркивается, что чешские правоохранители задержали Никулина в октябре 2016 года.

Представитель Белого дома также отметила, что привлечение киберпреступников в ответственности является «важным аспектом поддержания надежности интернета».