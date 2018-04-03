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 На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

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В Белом доме выразили благодарность Чехии за экстрадицию россиянина Никулина

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6:44   3 Апреля 2018
Весь мир
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В Белом доме выразили благодарность Чехии за экстрадицию россиянина Никулина

В Белом доме выразили благодарность Чехии за экстрадицию россиянина Никулина

США благодарны Чехии за экстрадицию россиянина Евгения Никулина. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. 

В заявлении отмечается, что Вашингтон благодарен Праге за выдачу россиянина, который взломал компьютеры, принадлежащие компаниям LinkedIn, Dropbox и Formspring. Подчеркивается, что чешские правоохранители задержали Никулина в октябре 2016 года.

Представитель Белого дома также отметила, что привлечение киберпреступников в ответственности является «важным аспектом поддержания надежности интернета».

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Автор: Олег Королев
#сша #чехия #экстрадиция #никулин
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