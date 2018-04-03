При столкновении двух самолетов в США погибли два человека

В американском штате Индиана столкнулись два самолета, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает NBC.

Как отмечается, одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с реактивным воздушным судном Cessna 525 Citation Jet на взлетно-посадочной полосе в городе Марион. Инцидент произошел в момент, когда один самолет приземлился, а второй готовился к взлету.

По информации телекомпании, одного из погибших выбросило при столкновении, а другой скончался при пожаре на борту.