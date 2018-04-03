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6:00   3 Апреля 2018
Россия
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Теракт в метро Санкт-Петербурга год спустя

Теракт в метро Санкт-Петербурга год спустя

Год назад в петербургском метро произошел теракт, унесший жизнь 15 человек. СМИ вспоминают хронологию инцидента.

Взрыв прогремел в 14:30 по московскому времени. Эпицентр находился в третьем вагоне поезда, когда тот проезжал перегон между «Сенной» и «Технологическим институтом».

После того, как сработало взрывное устройство, машинист не стал останавливать поезд и доехал до платформы станции. Это позволило оперативно эвакуировать пострадавших, а также оказать им медпомощь. На место прибыли 80 спасателей и 16 единиц техники.

После взрыва сразу же была приостановлена работа семи станций. К 15:44 все платформы были закрыты, а пассажиры эвакуированы. Метрополитен частично возобновил работу к 20:48. 

Произошедшее вызвало в городе транспортный коллапс, однако власти Петербурга предприняли все возможные меры, чтобы разрешить ситуацию. Губернатор города ввел оперативный план на случай ЧС. Общественный транспорт и службы такси работали бесплатно, а жители города помогали друг другу.

Как позже установило следствие, взрыв был осуществлен при помощи самодельного взрывного устройства, которое привел в действие террорист-смертник. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, классифицировав произошедшее как «террористический акт». Террорист-смертник Акбаржон Джалилов был гражданином РФ, родившимся в Киргизии. На данный момент по делу арестованы 11 человек, следствие еще продолжается.

Теракт в метро Санкт-Петербурга год спустя

После трагического инцидента город выделил 500 специалистов, которые выполняют задачу усиления контроля в метро. Также на ряде станций было установлено интеллектуальное видеонаблюдение. За год работники метрополитена досмотрели свыше 27 миллионов человек и изъяли 150 тысяч подозрительных предметов.

Третьего апреля 2018 года в Петербурге пройдут памятные мероприятий. Так, в Троице-Измайловском соборе и в других рамах разных конфессий пройдут панихиды по погибшим.

Родственники посетят места захоронений. Желающие могут прийти к станции метро «Технологический институт» и возложить цветы. На 14:30 по московскому времени запланирована акция «Тысяча белых роз».

В концертном зале «Октябрьский» пройдет памятный концерт, в рамках которого также поднимут вопросы борьбы с терроризмом. Мероприятие стартует в 19:00.

Также метрополитен города планирует выпустить книгу памяти погибших во время теракта в подземке Северной столицы. Экземпляры передадут семьям, а также представят в музее метрополитена. Книга также будет доступна любому желающему в цифровом и печатном виде.

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Автор: Олег Королев
#петербург #теракт в метро #петербургский метрополитен #памятные мероприятия
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