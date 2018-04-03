Мы в соц.сетях:
«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа украинскому «Нафтогазу»

«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа украинскому «Нафтогазу»

 Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море

Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

 Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном
Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

 В двух штатах США на день закрылись сотни школ

В двух штатах США на день закрылись сотни школ
«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа украинскому «Нафтогазу»

«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа украинскому «Нафтогазу»

 Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море

Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море
На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

 Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном
Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

 В двух штатах США на день закрылись сотни школ

В двух штатах США на день закрылись сотни школ
5:25   3 Апреля 2018
Весь мир
45

Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает местное агентство Telam.

По данным СМИ, несколько часов назад «Янтарь» покинул зону поиска. Судно направилось в Монтевидео на заправку, после чего зайдет в Буйэнос-Айрес.

Почетный консул РФ Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов подтвердил, что судно официально закончило свою работу по поиску «Сан-Хуана». Таким образом, все ранее задействованные в поисках иностранные суда покинули данный район.

«Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября минувшего года. На борту находились 44 члена экипажа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#подлодка #аргентина #янтарь #сан-хуан
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман Россия
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман
У нынешнего градоначальника нет ни кадровых полномочий, ни финансовых. Судьба института мэра Екатеринбурга, который с 2013-года стал свадебным генералом, решится не на митинге.
21:25   2 Апреля 2018
5704
США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина Весь мир

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

20:11   2 Апреля 2018
6564
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

19:18   2 Апреля 2018
67
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
63
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии