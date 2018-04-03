«Газпром» зарезервировал средства для выплаты штрафа украинскому «Нафтогазу»

«Газпром» зарезервировал сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом». Об этом говорится в отчете компании.

РИА «Новости» отмечают, что в балансе по статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» указана сумма 272,943 миллиарда рублей (по курсу на конец минувшего года - 4,74 миллиарда долларов), размер которого практически соответствует сумме, которую компания обязана выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

Арбитражный суд Стокгольма вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» за восемь лет недополучил за транзит 4,63 миллиарда долларов.