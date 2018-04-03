В двух штатах США на день закрылись сотни школ

Сотни школ в американских штатах Оклахома и Кентукки прекратили работу из-за митинга учителей. Об этом сообщает CBS.

Преподаватели приехали в столицы штатов, чтобы поучаствовать в демонстрациях. Они требуют повысить им заработную плату и увеличить финансирование школ.

Согласно данным телекомпании, только в Оклахома-сити прибыли на акцию протеста 36 тысяч учителей.

Ранее в городах США прошли масштабные митинги «Марш за наши жизни». Американцы вышли на улицы с требованием ужесточить контроль над оборотом оружия.