Черноморский флот готов обеспечить безопасность в Азовском море

В Черноморском флоте рассматривают вопрос об обеспечении безопасности судоходства после инцидента с задержанием пограничниками судна «Норд». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Собеседник агентства сообщил, что агрессивные действия украинских морских погранслужб в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формированию государственного пиратства.

Источник отмечает, что угроза украинского государственного пиратства уже обозначена. Подчеркивается, что Черноморский флот готов присутствовать в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.