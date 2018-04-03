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4:03   3 Апреля 2018
Весь мир
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Акции Tesla обрушились после смертельной аварии и шутки Маска о банкротстве

Акции Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента. Об этом свидетельствую данные NASDAQ.

Агентство MarketWatch сообщает. что падение стоимости акций до 252 долларов произошло на фоне череды негативных событий. Так, 23 марта Tesla Model X на автопилоте попала в ДТП, в результате чего автомобиль сгорел и водитель машины погиб. На следующий день компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов из-за проблем с гидроусилителем руля.

Агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, отметив недостаток ликвидности у автопроизводителя. Позже глава компании Илон Маск 1 апреля в шутку заявил о том, что компания обанкротилась.

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Автор: Олег Королев
#сша #илон маск #tesla
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