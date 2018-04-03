Радар российской ЗРС С-500 впервые показали на видео

Радар «Енисей» новейшей ЗРС С-500 «Прометей» впервые показали на видео. Соответствующую информацию озвучили в передаче «Вести-Астрахань» в эфире телеканала «Россия-1».

В сюжете отмечается, что испытания комплекса проходили на полигоне Ашулук 28 марта. Также отработкой уничтожения наземных и воздушных целей занимались самолеты МиГ-29СМ, МиГ-31БМ, Су-25СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, Ту-22М3 и расчеты зенитных комплексов С-300, С-400 и «Панцирь-С».

Впервые упоминается, что «Енисей» распознает баллистические ракеты на высоте до ста километров, а радиус действия радара достигает 600 километров. Ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство к 2020 году.