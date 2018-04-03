В Крыму заступили на дежурство системы РЛС «Небо-М»

Новейшие российские радиолокационные станции заступили на рабочее дежурство в Крыму. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главков ВКС РФ.

Как отмечает газета, РЛС перебросили на полуостров еще в начале года. Станции вошли в состав 31-й дивизии ПВО.

«Небо-М» способна выявлять различные сложные цели, от самолетов и вертолетов до крылатых ракет, а также вычислять их координаты с точностью до сантиметра. Радар также способен сопровождать и захватывать цели за пределами атмосферы.

Также данный тип РЛС определяет не только координаты, но и государственную принадлежность.