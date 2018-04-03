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На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

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2:54   3 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко обратилась к украинцам. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

В сообщении под названием «Концепция изменения политической системы Украины» упоминаются предложения по переменам, которые должны случиться в стране. В тезисах указано, что Украине нужно провести перепись населения, ввести паспорта для населенных пунктов, поменять избирательную систему и дать возможность гражданам отзывать депутатов.

В заявлении также упомянут вопрос проведения референдума на различных уровнях и формирования бюджета страны. Подчеркивается, что данная концепция нужна украинцам из-за того, что основывается на «реальной демократии» и «природном укладе»..

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Автор: Олег Королев
#украина #савченко
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