На странице Савченко в соцсети появилось обращение к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко обратилась к украинцам. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

В сообщении под названием «Концепция изменения политической системы Украины» упоминаются предложения по переменам, которые должны случиться в стране. В тезисах указано, что Украине нужно провести перепись населения, ввести паспорта для населенных пунктов, поменять избирательную систему и дать возможность гражданам отзывать депутатов.

В заявлении также упомянут вопрос проведения референдума на различных уровнях и формирования бюджета страны. Подчеркивается, что данная концепция нужна украинцам из-за того, что основывается на «реальной демократии» и «природном укладе»..