​​​​​​​Всех пострадавших при взрыве в Ереване утром выпишут из больницы

Утром во вторник из медицинского центра Святого Григория Просветителя в Ереване будут выписаны все пострадавшие при взрыве в ресторане, кроме восьмилетней девочки, которая перенесла операцию.

Об этом в ночь на вторник сообщает директор медцентра профессор Ара Минасян.

«Утром после перевязки все пострадавшие, кроме восьмилетней девочки, будут выписаны из больницы», - заявил он, отметив также, что операция, которую перенесла девочка, завершилась хорошо, и врачам удалось сохранить маленькой пациентке ногу.

Кроме того, Манасян отметил, что ребенок останется под наблюдением врачей на две недели. У всех остальных пострадавших при взрыве газового баллона были зафиксированы осколочные ранения от разрыва самого баллона, а также от обломков мебели.

Напомним: в понедельник вечером в центре Еревана на кухне ресторана быстрого питания Burger King произошел взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе дети и подростки – граждане Армении, России и Ирана. По факту произошедшего местная полиция возбудила уголовное дело.