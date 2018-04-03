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 Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко

Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко
2:29   3 Апреля 2018
Весь мир
31

Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко

Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко

Генконсульство РФ в Нью-Йорке потребовало от руководства американской тюрьмы, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, соблюдать права российского гражданина. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook.

Как отмечается, при поддержке  посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с Ярошенко в тюрьме «Форт-Дикс». Россиянин пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры, обыски без видимых причин и негативное личное отношение со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы.

Ярошенко отметил, что его таким образом пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и введению запрета на общение с родными и СМИ.

В российской дипмиссии сообщили, что в адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Ярошенко. Подчеркивается, что генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле.

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Автор: Олег Королев
#сша #ярошенко #генконсульство рф
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