Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер за операцию на сердце

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, который недавно перенес операцию на сердце, поблагодарил в опубликованном сообщении врачей и медицинский персонал.

Там же актер выразил благодарность врачам и медсестрам, а также всем, написавшим ему «добрые сообщения» Напомним: ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес в Лос-Анджелесе экстренную операцию на сердце.

It’s true: I’m back! I went to sleep expecting to wake up with a small incision and woke up with a big one - but guess what? I woke up, and that’s something to be thankful for. Thank you to the doctors & nurses. And I’m truly filled with gratitude for all of the kind messages.