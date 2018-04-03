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2:08   3 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о создании делегации для ведения с Казахстаном переговоров по договору об оказании правовой помощи по уголовным делам и по договору о выдаче.

Подписанный Порошенко указ в понедельник 2 апреля был опубликован на официальном сайте главы государства.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорах между Украиной и Республикой Казахстан по подготовке проекта договора о правовой помощи по уголовным делам и проекта договора о выдаче», - говорится в опубликованном документе.

В состав делегации, согласно тексту указа, вошли шестеро высокопоставленных украинских чиновников.

Также сообщается, что Порошенко поручил украинскому правительству решить вопрос по финансовому обеспечению предстоящих переговоров с Казахстаном.

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Автор: Александр Люблинский
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