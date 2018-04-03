Адмирал Комоедов объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов объяснил решение Минобороны РФ Сергея Шойгу перебазировать Каспийскую флотилию из Астрахани в Каспийск. Об этом он рассказал радиостанции «Звезда».

По его мнению, такое расположение флота является удачным и мысль об этом перебазировании возникла давно. Комоедов отметил, что со стратегической точки зрения в регионе присутствуют только дружественные страны. Он подчеркнул, что переводится с одной точки в другую только командный пункт и пункт управления.

Комоедов заявил, что находиться «в голове или на острие» это одно, а располагаться посредине - это другое. По его мнению, для выхода кораблей, применения сил и дислокации новое расположение удобнее.