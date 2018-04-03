​​​​​​​Новое правительство Перу приведено к присяге

В Перу присягу приняло новое правительство, премьер-министром страны стал депутат парламента Сесар Вильянуэва.

Церемония приведения к присяге нового кабинета министров Перу была проведена перед официальной резиденцией исполнительной власти страны – Домом правительства. Новым премьер-министром Перу стал Сесар Вильянуэва, который уже возглавлял правительство с октября 2013 года по февраль 2014, когда во главе страны стоял левоцентрист Ольянта Умала.

Министерство иностранных дел Перу возглавил Нестор Пополисио, который ранее занимал пост замглавы ведомства, а до этого работал послом Перу в Колумбии и Португалии. Министерство экономики и финансов возглавил Давид Туэста, а во главе Министерства энергетики и горнорудной промышленности встал Франсиско Исмодес.

Напомним: 23 марта президент Перу Пабло Кучински подал в Конгресс страны заявление об отставке, которое было немедленно принято. На пост главы государства вплоть до 2021 году заступил первый вице-президент Мартин Вискарра.