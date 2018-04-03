Мы в соц.сетях:
Адмирал Комоедов объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

Адмирал Комоедов объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

 Военные помогут ликвидировать последствия паводка в Волгоградской области

Военные помогут ликвидировать последствия паводка в Волгоградской области
Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

 После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело

После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело
​​​​​​​Всех пострадавших при взрыве в Ереване утром выпишут из больницы

​​​​​​​Всех пострадавших при взрыве в Ереване утром выпишут из больницы

 Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко

Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко
Адмирал Комоедов объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

Адмирал Комоедов объяснил значение передислокации Каспийской флотилии

 Военные помогут ликвидировать последствия паводка в Волгоградской области

Военные помогут ликвидировать последствия паводка в Волгоградской области
Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

Президент Украины сформировал делегацию для переговоров с Казахстаном

 После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело

После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело
​​​​​​​Всех пострадавших при взрыве в Ереване утром выпишут из больницы

​​​​​​​Всех пострадавших при взрыве в Ереване утром выпишут из больницы

 Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко

Генконсульство РФ потребовало от тюрьмы в США соблюдения прав Ярошенко
1:55   3 Апреля 2018
Весь мир
55

​​​​​​​Новое правительство Перу приведено к присяге

​​​​​​​Новое правительство Перу приведено к присяге

В Перу присягу приняло новое правительство, премьер-министром страны стал депутат парламента Сесар Вильянуэва.

Церемония приведения к присяге нового кабинета министров Перу была проведена перед официальной резиденцией исполнительной власти страны – Домом правительства. Новым премьер-министром Перу стал Сесар Вильянуэва, который уже возглавлял правительство с октября 2013 года по февраль 2014, когда во главе страны стоял левоцентрист Ольянта Умала.

Министерство иностранных дел Перу возглавил Нестор Пополисио, который ранее занимал пост замглавы ведомства, а до этого работал послом Перу в Колумбии и Португалии. Министерство экономики и финансов возглавил Давид Туэста, а во главе Министерства энергетики и горнорудной промышленности встал Франсиско Исмодес.

Напомним: 23 марта президент Перу Пабло Кучински подал в Конгресс страны заявление об отставке, которое было немедленно принято. На пост главы государства вплоть до 2021 году заступил первый вице-президент Мартин Вискарра.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#премьер-министр #политика #весь мир #перу #присяга #новое правительство #кабине министров #сесар вильянуэва
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман Россия
Почему выбирать мэра в Екатеринбурге хотят меньше двух тысяч человек и Ройзман
У нынешнего градоначальника нет ни кадровых полномочий, ни финансовых. Судьба института мэра Екатеринбурга, который с 2013-года стал свадебным генералом, решится не на митинге.
21:25   2 Апреля 2018
4606
США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина Весь мир

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

20:11   2 Апреля 2018
6220
Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург Весь мир

Браудера не послушали. Западный бизнес пока не отказывается от визита в Петербург

19:18   2 Апреля 2018
66
Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли Весь мир

Курды привезли в Сирию Маркса и сепаратизм. Права человека забыли

17:45   2 Апреля 2018
61
Новости smi2.ru
И этим студентом не был Хокинг

И этим студентом не был Хокинг

 Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

Ликидация последствий: основные направления работы Цивилева на посту губернатора

 США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

США запросили мира, или Зачем Трамп пригласил к себе Путина

 Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии

Великобритания потребовала высылки дипломата РФ из Сербии