Военные помогут ликвидировать последствия паводка в Волгоградской области

Военные инженеры готовы помочь в ликвидации последствий паводка в Волгоградской области. Об этом рассказала глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Согласно данным регионального глава МЧС, из-за обильного таяния снега в области осложнилась паводковая обстановка. Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Кумылженском районе, где подтоплены 302 дворов и 25 домов с населением 754 человека. С понедельника в районе действует режим ЧС.

Астафьев сообщил, что военные инженеры округа готовы помочь в ликвидации последствий паводка. Как отмечается, личный состав понтонно-мостового подразделения находится в готовности к наведению переправ. Военные инженеры подготовили переправочную технику, в том числе плавающие транспортеры ПТС-2 и катера БМК-460.

Также в готовности находятся станции комплексной очистки воды СКО-10 «Гигиена». К освобождению рек ото льда подготовлены более 50 подрывных команд, в ряде мест уже выполнены работы.