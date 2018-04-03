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1:38   3 Апреля 2018
Весь мир
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Более тысячи боевиков с семьями вывезли из Восточной Гуты в Алеппо

Более тысячи боевиков с семьями вывезли из Восточной Гуты в Алеппо

Более 1130 боевиков радикальной группировки «Джейш аль-Ислам» (признанной террористической в Сирии, Египте и Иране) а также члены их семей были вывезены в понедельник из города Дума в Восточной Гуте на север провинции Алеппо в город Джараблус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в сирийской службе безопасности.

«Двадцать один автобус с 1130 боевиками «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выехали из Думы через гуманитарный коридор Мухайам Аль-Вафидин на север Алеппо в Джараблус», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о  том, что с начала действия гуманитарных пауз из пригорода Дамаска – Восточной Гуты были выведены более 154 человек мирных жителей, которых боевики, контролирующие анклав, пытались использовать в качестве живого щита.

Россия пыталась внести радикальную группировку «Джейш аль-Ислам» в список террористических в Совете безопасности ООН, однако эта инициатива не была поддержана другими членами СБ ООН.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #дума #боевики #весь мир #восточная гута #провинция алеппо
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