В США надеются избежать эскалации торговых санкций с Китаем

Вашингтон надеется избежать обмена торговыми санкциями с Пекином, который приведет к эскалации конфликта. Об этом сообщил советник президента США по вопросам торговой и промышленной политики Питер Наварро.

В эфире CNBC он отметил, что сомневается, что речь будет только о действиях и ответах. По его мнению, подобное может «вести по спирали эскалации».

Также Наварро отметил, что президент США Дональд Трамп твердо намерен сделать торговые отношения с Китаем равноправными, то есть сделать их более справедливыми для американской стороны.