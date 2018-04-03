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1:05   3 Апреля 2018
Россия
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Экипажу «Норда» предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

Экипажу «Норда» предложили свободу в обмен на признание себя украинцами

Арестовавшие крымское судно «Норд» украинские пограничники пообещали отпустить задержанных, если они покажут украинские паспорта. Об этом заявил капитан судна Владимир Горбина в интервью RT.

По его словам, представители погранслужбы заявили, что если экипаж судна признает себя гражданами Украины, то их отпустят. При этом отказ от российского гражданства их не просили подписывать. Горбина подчеркнул, что все члены команды отказались от данного предложения.

Подчеркивается, что пограничные службы сослались на принятый на Украине закон «о временно оккупированных территориях», согласно которому Киев считает недействительными выданные в Крыму документы. Горбина сообщил, что не смотря на это, российский флаг на судне не опускали.

При этом он отметил, что консулу РФ отказывают в доступе к экипажу под предлогом отсутствия на судне граждан России.

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Автор: Олег Королев
#украина #крым #судно норд
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