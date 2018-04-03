Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе YouTube

Российские и зарубежные интернет-пользователи в понедельник вечером сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube.

Информация об этом была размещена на сервисе Downdetector, который отслеживает работу популярных ресурсов во всемирной сети.

«Есть сбой в Youtube от 2 апреля 2018 года 22:55:24», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что наибольшее число сигналов о сбоях в работе YouTube поступало из России, Белоруссии, Украины, США, Канады, ФРГ, Великобритании, Швеции, Франции, Италии, Испании и Бразилии.

Все пользователи сообщают о том, что при попытке открыть чей-нибудь канал на сайте Youtube, появляется сообщение об ошибке и о том, что работы по устранению проблемы уже ведутся. Также часть пользователей сообщила о том, что не получается ответить собеседникам в комментариях.