В Госдуме предложили использовать мотовозы вместо электричек

Жители отдаленных населенных пунктов смогут добираться до нужных станций на технических составах РЖД. Соответствующий законопроект готовит депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

В интервью «Парламентской газете» парламентарий рассказал, что речь идет о мотовозах: локомотивах со слабым двигателем внутреннего сгорания и вагонах, который перевозит инструменты для ремонта железной дороги и работников РЖД. Фаррахов отметил, что на некоторых полустанках в регионах перестали ходить электрички, но не «технические» составы.

По словам депутата, много возмущения вызывает ситуация, когда ежедневно двигающийся по расписанию рабочий поезд не может посадить жителей полустанков, в том числе почетных железнодорожников и пожилых, чтобы те могли добраться до больницы, поликлиники и просто аптеки.

Фаррахов предлагает изменить законодательство, чтобы граждане, которые не являются штатными рабочими РЖД, но проживают возле путей могли добираться на хозяйственном поезде до необходимой станции. По его мнению, это решит многих людей, в первую очередь тех, кто не имеет достаточных доходов для покупки машины.

Депутат сообщил, что в депутаты могли бы выйти с соответствующей законодательной инициативой. Он заявил, что любой другой вариант нормативного регулирования данного вопроса невозможен.