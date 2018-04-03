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 ​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове
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 ​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове
0:35   3 Апреля 2018
Весь мир
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​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

​​​​​​​В Нью-Йорке появился мемориал в память о жертвах трагедии в Кемерове

В нью-йоркском районе Бруклин на территории «Си-сайд» парка был открыт мемориал в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово.

Об этом в понедельник сообщает агентство ТАСС. В частности, сообщается, что в парке установлен плакат с надписью: «Кемерово 25.03.18 Нью-Йорк с тобой». Рядом с плакатом на земле в форме сердца выставлены свечи, лежат детские игрушки и цветы. Также рядом установлен плакат поменьше, на котором написано: «Я люблю Кемерово».

Также агентство приводит слова Инги и Сергея, которых корреспондент агентства застал у мемориала:

«Мы узнали об этом мемориале из интернета», - рассказали они представителю агентства, добавив при этом: - «Мы принесли сюда детские игрушки и цветы. Мы не знаем, кто выдвинул идею этого мемориала, но эти люди поступили правильно».

При этом в аппарате депутата Хаима Дейча, который в горсовете Нью-Йорка представляет 48-й район Бруклина, на территории которого расположен мемориал, не смогли прокомментировать, по чьей инициативе он был создан и сколько времени будет сохраняться.

Напомним: страшный пожар в ТЦ в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами пожара, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет России проводит расследование по факту трагедии, в настоящее время задержаны семь человек.

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Автор: Александр Люблинский
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