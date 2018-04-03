После взрыва в Ереване возбудили уголовное дело

В связи со взрывом в ресторане Burger King в центре Еревана возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила советник главы СК Армении Сона Трузян.

На своей странице в Facebook она заявила, что возбуждено уголовное дело статье УК Армении « оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц». Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Взрыв произошел на кухне ресторана быстрого питания Burger King. По информации МЧС, взорвался 20-килограммовый баллон. Пострадали трое граждан Армении - 19-летняя девушка и дети шести и восьми лет, а также трое 15-летних россиян и двое 24-летних иранцев. Восьмилетняя девочка находится в тяжелом состоянии.