​​​​​​​Подозреваемого в покушении на двух сотрудников посольства Ирана задержали в Греции

Греческая полиция расследует факт покушения на убийство двух сотрудников иранского посольства в Афинах.

Как сообщает пресс-служба полиции, покушение было совершено 28 марта – мужчина напал на двух сотрудников посольства Ирана в Афинах, имея намерение убить их, нанес иранским гражданам ранения.

В воскресенье 1 апреля сотрудники греческой полиции установили подозреваемого в этом преступлении – 47-летнего гражданина Ирана, и задержали его. Задержанный признал свою вину в совершенном нападении, а также сознался в двух случаях поджога входной двери посольства, совершенных ранее.

«Дело было передано прокурору районного суда в Афинах, был выдан ордер, в соответствии с которым он арестован», - заявили в полиции.

Информации о состоянии здоровья сотрудников иранского посольства, пострадавших в результате нападения, к настоящему моменту не поступало.