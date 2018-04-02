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 Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

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23:54   2 Апреля 2018
Весь мир
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​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

​​​​​​​Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9, американской компании SpaceX, успешно стартовала в понедельник с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как сообщает пресс-служба SpaceX, ракета-носитель выведет на орбиту космический грузовой корабль Dragon, который доставит груз экипажу Международной космической станции.

Запуск состоялся в 16.30 по местному времени, что соответствует 23.30 московского времени. Компания SpaceX транслировала на своем сайте запуск ракеты с космическим кораблем.

 

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Автор: Александр Люблинский
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