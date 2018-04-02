Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9, американской компании SpaceX, успешно стартовала в понедельник с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.
Как сообщает пресс-служба SpaceX, ракета-носитель выведет на орбиту космический грузовой корабль Dragon, который доставит груз экипажу Международной космической станции.
Запуск состоялся в 16.30 по местному времени, что соответствует 23.30 московского времени. Компания SpaceX транслировала на своем сайте запуск ракеты с космическим кораблем.
Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/Q5yYeMPz2W— SpaceX (@SpaceX) 2 апреля 2018 г.