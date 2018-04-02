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 При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения
23:37   2 Апреля 2018
Весь мир
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При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

При взрыве в Ереване восемь человек получили осколочные ранения

Руководитель ереванского медцентра Святого Григория Просветителя Ара Минасян заявил, что пострадавшие при взрыве в ресторане получили в основном осколочные ранения.

Слова главы медцентра приводят в понедельник вечером местные и российские СМИ.

«У пострадавших диагностированы осколочные ранения, в большинстве случаев требовалось наложение швов. У одной девочки было серьезное ранение бедра, ей наложены швы, остановлено кровотечение», - рассказал Минасян журналистам, добавив, что операция скоро закончится.

По словам Минасяна, всем пострадавшим необходимо находится под наблюдением врачей, поэтому не стоит ждать, что кого-то из них выпишут уже сегодня.

Также спикер парламента Армении, профессор медицины Ара Баблоян заявил журналистам, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Напомним: ранее СМИ сообщили о взрыве кислородного баллона на кухне одного из ереванских ресторанов в понедельник вечером. Позже появилась информация, что в числе пострадавших граждане Армении, России и Ирана – это шести и восьмилетние дети, 15 и 19-летние подростки и двое молодых людей в возрасте 24 лет.

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Автор: Александр Люблинский
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