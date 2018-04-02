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Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

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23:21   2 Апреля 2018
Ближнее зарубежье
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Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защита Саакашвили обжаловала в суде запрет на его въезд на Украину

Защитники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подали в суд иск с просьбой отменить решение Киева о запрете на въезд опального политика в страну сроком до 13 февраля 2021 года.

Об этом в понедельник вечером сообщает «Интерфакс-Украина», приводя заявление адвоката Саакашвили – Руслана Чернолуцкого. В частности, адвокат рассказал, что иск защиты Саакашвили был подан в окружной административный суд города Львова.

«Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины Михаила Николозовича Саакашвили от 13 февраля 2018 года», - пояснил при этом Чернолуцкий.

Также адвокат отметил, что решение украинских властей запретить Саакашвили въезд на Украину сроком на три года нарушает его права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека.

Напомним: ранее Михаил Саакашвили, которого украинские власти лишили гражданства Украины и выставили с территории страны в Польшу, не раз заявлял, что намерен вернуться и добиваться смены действующей власти.

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Автор: Александр Люблинский
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